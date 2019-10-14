الإثنين 14 أكتوبر 2019

مؤسس هواوي يكشف مفاجآت جديدة بشأن هارموني

متابعات_الخليج 365

بعد أشهر من العقوبات التكنولوجيا الأمريكية التي اشتملت على منع تزويد الهواتف الذكية التابعة لشركة هواويHuawei الصينية بتحديثات جوجل Google ونظام تشغيل الأندرويد Andriod لم يكتفِ عملاق التكنولوجيا الصينية بالإعلان عن محدودية تأثير تلك العقوبات وإعلانها عن نظام تشغيل هارموني Harmony الخاص بها فحسب.



ووفقا لموقع "تشاينا ديلي" أعلن Ren Zhengfei رن تشنغ فاي مؤسس مجموعة هواوي Huawei الصينية لصناعة التكنولوجيا في تصريحات خاصة لمجلة فورتشن Fortune magazine بأن الشركة لا تحتاج سوى لبضع سنوات فقط من التطور واستمرار العمل الجاد، هي كل ما يحتاجه خبراء شركة هواوي Huawei الصينية لجعل نظام تشغيل هارموني Harmony قادرا على تحدي نظام تشغيل iOS.

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أوضح "فاي" أنه لا يريد وضع موظفيه في ضغط الجداول الزمنية والمواعيد الصارمة لإنهاء التطويرات والتحديثات الخاصة بنظام تشغيل الشركة هارموني Harmony حيث لن تستلزم عمليات التطوير الكثير من السنوات لإتمامها بشكل مثالي وكامل.

وأكد "فاي" أنه على الرغم من التطور غير المسبوق داخل هواوي Huawei إلا أن الشركة بحاجة إلى مزيد من التحسين فيما يتعلق بالبرمجيات وذلك حتى تصل إلى ما حققته من نجاح في هذا المجال، مماثل لنجاحاتها في مجالات مختلفة جعلتها الرائدة عالميا في صناعة معدات الاتصالات وثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

ولا يزال "فاي" يأمل في معاودة استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال التابعة لهواوي Huawei تحديثات جوجلGoogle وأن توافق الحكومة الأمريكية على طلب عملاق التكنولوجيا الأميركي المتعلق برفع العقوبات عن الشركة الصينية.

يذكر أن هواوي Huawei كانت قد حققت عائدات قدرها 401.3 مليار يوان (58.3 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 23.2 في المائة على أساس سنوي على الرغم من القيود التي تواجهها الشركة من الحكومة الأمريكية.