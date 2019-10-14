السيسي عن الوضع في سوريا: «حروب الجيل الرابع السبب»

دبي - بواسطة محمد فارس © AP Photo/Richard Drew Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi addresses the 74th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 24, 2019. (AP Photo/Richard Drew)

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول بالإضرار.

وأضاف «السيسي» في كلمته خلال الندوة التثقيقية للقوات المسلحة: «حتى في حالة الاختلاف مع الدول لا نقوم بأى أعمال سلبية بل هناك حوار ومناقشة».

وقال السيسي: «البعض تدخل في شؤون سوريا، ولكن من عمل كده في سوريا، هم أهلها فكان المطلوب إشعال الموقف وهذا يوجب الحديث عن الجيل الرابع في الحروب».

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مقدم من الوطن