السيسي عن الوضع في سوريا: «حروب الجيل الرابع السبب»

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول بالإضرار.
وأضاف «السيسي» في كلمته خلال الندوة التثقيقية للقوات المسلحة: «حتى في حالة الاختلاف مع الدول لا نقوم بأى أعمال سلبية بل هناك حوار ومناقشة».
وقال السيسي: «البعض تدخل في شؤون سوريا، ولكن من عمل كده في سوريا، هم أهلها فكان المطلوب إشعال الموقف وهذا يوجب الحديث عن الجيل الرابع في الحروب».
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مقدم من الوطن
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