البرهان يشيد بالعلاقات "السودانية - الجزائرية"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أشاد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالدور الكبير الذي تقوم به الجزائر للدفع بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وذكر مجلس السيادة في السودان - في بيان اليوم - أن البرهان التقى اليوم سفير الجزائر بالخرطوم منور ربيعي، وذلك لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله بالسودان، فيما أكد السفير الجزائري - في تصريحات صحفية - عمق العلاقات بين البلدين وحرص بلاده على الوقوف مع الشعب السوداني، متمنيا المزيد من التقدم والإزدهار للسودانيين وثورتهم.

وتسلم البرهان، رسالة من رئيس إريتريا أسياسي افورقي، سلمها له المستشار الخاص بالرئيس الإرتيري يماني قبراب، تناولت العلاقات بين البلدين وضرورة الدفع بها إلى آفاق أرحب، وقالت وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تمت دراستها أثناء زيارة الرئيس الإريتري إلى الخرطوم مؤخرا، لدراستها والتوصل بشأنها إلى اتفاق.

وأوضحت عبدالله، أن لقاء للخبراء سيتم عقده قريبا، للنظر في الاتفاقيات حول تلك المشروعات وتوقيعها؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، مشددة على حرص السودان على بناء علاقات جيدة مع إريتريا وكل دول الجوار.

وفي سياق آخر، أشاد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بالعلاقات الأخوية الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان، مؤكدا وحدة المصير بين الشعبين في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وجاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع السوداني، اليوم، وفدا من دولة جنوب السودان، ضم عددا من المسؤليين برئاسة الفريق ثوى شانى ديت ممثل رئيس أركان القوات المسلحة بجنوب السودان.

Advertisements

وقال الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إن موارد البلدين الطبيعية المتعددة كفيلة بإحداث تكامل وتعاون مشترك، يمكن أن يرفع مستوى النهضة بالبلدين إلى المستوى الذي ينشده المواطنون، إذا ما تم دعم الاستقرار والأمن من قبل الدولتين، معربا عن شكره لجهود حكومة جنوب السودان على ما تبذله لإنجاح محادثات السلام السودانية، التي تستضيفها، متمنيا أن تكلل بالنجاح التام.

وكان وفد لجنة التفاوض الحكومية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وصل اليوم إلى جوبا، ومن المقرر أن يغادر إلى جوبا غدا رئيسا مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، لحضور الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام.

وأبدى وزير الدفاع السوداني، استعداد بلاده لتفعيل كل الاتفاقيات الثنائية خاصة، اتفاقيات التعاون الثنائي العسكري وتنشيط أعمال اللجنة السياسية العسكرية المشتركة، وقدم ممثل رئيس أركان القوات المسلحة بجنوب السودان، التهنئة لوزير الدفاع السوداني، بمناسبة توليه المنصب، معربا عن استعداد بلاده للتعاون المشترك في كافة المجالات ودعم وحدة المصير لما تتميز به العلاقات من روابط تاريخية لا يمكن تخطيها في مسار العلاقات بين البلدين.

وأعرب الفريق شاني ديت عن شكره لوزير الدفاع السوداني لحسن تفهمه وضعية العلاقات ومسارها الطبيعي، مؤكدا وقوف جوبا مع الخرطوم حتى يتحقق السلام والاستقرار الكامل.