بالفيديو... أول تعليق للسيسي على فيلم "الممر"

السيسي قال خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، يوم الأحد، إن الفيلم "الفيلم كان رسالة جميلة، والأداء من كل من شارك كان أداء يعكس روحا مصرية.. الفيلم زي ما قلت سواء على مستوى الأداء أو القصة عكس كل شرائح المجتمع في مصر في الوقت دا وروحها، ووصلتوا لنا وللشباب اللي مشافوش وعاشوا الفترة دي التأثر الكبير اللي حصل".

وأضاف السيسي مُخاطبًا أبطال الفيلم الذين ظهروا على منصة الندوة التثقيفية: "الرسالة وصلتوها وفكرتونا، انتو عيشوتهم الفترة دي".



الفيلم من بطولة أحمد عز وهند صبري وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي، وهو سيناريو وحوار أمير طعيمة ومن إخراج شريف عرفة.

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وأضاف الرئيس: "أتصور للمخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار وشفتم حالة الالتفاف حول مصر، وفي ظل ما نشاهده في المنطقة ومحاولة سلب آمال وعقول شبانا، فعلى الأقل كل 6 شهور فيلم يفكر الناس إن الدولة والشعب صلب".

كما أشاد السيسي بشخصية الجندي هلال في فيلم "الممر"، التي جسدها الفنان محمد فراج، قائلا إن شخصية "الصعيدي اللي بيقول (في الفيلم) أوريهم (الإسرائيليين) إن أنا واقف، رمز لشجاعة المصري اللي لا يتخاذل قدام أي تحدي".

وعرض الفيلم في دور السينما قبل يوم من ذكرى "نكسة 1967"، وحقق إيرادات تتجاوز 70 مليون جنيه مصري. وقبل أيام أمكن لقنوات تليفزيونية مصرية عرضه، مصحوبا بحالة من الجدل حول قصته وتوقيت عرضه، فضلا عن تقييم أداء الفنانين المشاركين في العمل.