شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد الأردنى يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، أمس الأحد، موكبه خلال عودته من إحدى المحافظات بالمملكة، للمساعدة فى إنقاذ مصابين تعرضوا لحادث سير. ووفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية، فإن ولى العهد شخصيا ساعد بإنقاذ المواطنين المصابين فى الحادث. Advertisements وأشارت الوكالة إلى أن ولى العهد، زار بيوت عزاء الرقيب مالك المشاقبة فى المفرق، والعريف وائل العياصرة فى جرش، والعريف طاهر بنى عامر فى إربد، الذين وافتهم المنية إثر حادث سير.

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