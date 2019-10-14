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جوجل تحظر تطبيقات القروض الخادعة من متجرها
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن شركة جوجل حظرت مؤخرًا تطبيقات القروض الشخصية من متجر جوجل بلاي "الخادعة أو الضارة" حيث يبلغ معدل نسبة الأرباح السنوية 36% أو أعلى، مثل العديد من تطبيقات قروض يوم الدفع.
ولا يوجد لدى أبل حظر مماثل، لكنها أخبرت وول ستريت جورنال بأنها تراجع بشكل روتيني قواعد متجر التطبيقات "لمعالجة المشكلات الجديدة أو الناشئة".
وشعر المقترضون بالسوء من حجب التطبيقات التي يتعاملون معها، وأكدت ماري جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة Online Lenders Alliance، على أنه تم السماح بممارسات الشركات بحجة أن الحظر يضر بـ "المشغلين الشرعيين" وكذلك العملاء الذين يبحثون عن "قروض قانونية".
وأثار قرار جوجل تساؤل حول ما إذا كان يجب على مشغلي المتاجر حظر التطبيقات التي تكون نماذج أعمالها غير أخلاقية ولكنها لا تزال قانونية مثل نهج تجار التجزئة تجاه السجائر الإلكترونية.
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