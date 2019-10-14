صور.. إنقاذ 7 أشخاص اُحتجزوا داخل سيارتهم بمجرى وادى الأبيض فى سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الهيئة العامة للدفاع المدنى والإسعاف فى سلطنة عمان، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا داخل سيارتهم فى مجرى وادى الأبيض بولاية ‎نخل. وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر: "تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدنى والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا فى مركبتهم بمجرى وادى الأبيض بولاية نخل، وجميعهم بصحة جيدة". وأهابت الهيئة للجميع بضرورة التعاون بعدم المجازفة بعبور الأودية لما يصاحبه من مخاطر. Advertisements







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