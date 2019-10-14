شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس نواب اليمن يطالب "البرلمانى الدولى" لاتخاذ موقف من انتهاكات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سلطان البركانى، رئيس مجلس النواب اليمنى، الاتحاد البرلمانى الدولى إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة انتهاكات مليشيا الحوثى الإرهابية، ضد النواب الموالين للحكومة الشرعية وإيقاف تلك الممارسات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض البركانى لدى لقائه فى العاصمة بلجراد أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى مارتن شونجونج، على هامش أعمال الدورة الـ141 للاتحاد، انتهاكات مليشيات الحوثى بحق أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب، مؤكدًا أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وخرقًا لنظام الاتحاد البرلمانى الدولى، وأنها امتداد لانتهاكات الحوثيين ضد عامة اليمنيين منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014.

وتطرق البركانى، إلى خطوات تعزيز دور البرلمان فى إطار استكمال مؤسسات الدولة اليمنية والدور المناط به لدعم العملية السياسية والدفع بالجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام المستدام المبنى على المرجعيات الثلاث المعترف بها.

Advertisements

وناقش الجانبان التعاون بين الاتحاد البرلمانى ومجلس النواب فى اليمن وسبل الدعم المقدم من الاتحاد البرلمانى فى اليمن ليتمكن من القيام بمهامه التشريعية والرقابية وتعزيز دوره فى خدمة مسار السلام فى اليمن.