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تعرف على قائمة هواتف أوبو المقرر حصولها على أندرويد 10
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365
أطلقت شركة جوجل خلال شهر سبتمبر الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 10) Android 10؛ ومنذ ذلك الحين تتسابق شركات تصنيع الهواتف لدعم أجهزتها بآخر تحديثات أندرويد، ومن أبرزها شركة (أوبو) Oppo.
ويعتبر إصدار أندرويد 10 بمثابة ترقية مهمة لنظام التشغيل، حيث يركز على ميزات الخصوصية، والأمان، كما يتضمن بعض التحديثات المهمة مثل: الوضع الداكن على مستوى النظام، ودعم للهواتف القابلة للطي، وشبكات الجيل الخامس 5G، وميزة التنقل عبر الإيماءات، و(النصوص التوضيحية المباشرة) Live Captions، بالإضافة إلى ميزات الرفاهية الرقمية.
فيما يلي قائمة هواتف أوبو التي ستحصل على نظام التشغيل أندرويد 10، ومتى؟
1- هواتف OPPO Reno:
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أوبو عن إطلاق النسخة التجريبية المفتوحة لنظام التشغيل أندرويد 10 على هواتف OPPO Reno في الصين والهند، لذلك من المتوقع أن تحصل هذه الهواتف على الإصدار النهائي من نظام التشغيل قريبًا.
وأُطلقت هواتف OPPO Reno خلال شهر يونيو من هذا العام، وعلى ما يبدو أن الشركة قد أصدرت التحديث التجريبي المفتوح بشكل أسرع هذه العام، حيث كان من المفترض أن يصل هذا التحديث في أواخر الشهر الحالي، لكن الشركة قررت المضي قدمًا وتوفير التحديثات في وقت مبكر عن المتوقع، وبناءً على ذلك من المتوقع أن يحصل هاتف Oppo Reno 10x zoom هو أيضًا على التحديث الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأكدت بعض التقارير أن واجهة ColorOS 7 قيد التطوير، وتستند على نظام أندرويد 10، هذا ما أكده Shen Yiren نائب رئيس الشركة عن طريق الخطأ.
ومن المتوقع أيضًا أن يصل الجيل الثاني من هواتف Oppo Reno قريبًا مع إصدار أندرويد 10، حيث إن جوجل لن توافق على إطلاق أي هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد 9 باي بعد 31 يناير 2020، ما يعني أن الهواتف الجديدة التي سوف تُطلق بعد ذلك التاريخ يجب أن تعمل بنظام أندرويد 10 لتحصل على موافقة جوجل لدعم خدماتها.
2- سلسلة هواتف Oppo F11:
أُطلقت هواتف Oppo F11 في بداية من هذا العام، وتعمل على واجهة Color 6.0 المستندة إلى نظام أندرويد 9 باي، لذلك من المتوقع أن تحصل السلسلة على تحديث نظام التشغيل خلال هذا العام، أو مع بداية عام 2020، وتضم هذه السلسلة الهواتف التالية:
Oppo F11.
Oppo F11 Pro.
3- الهواتف التي صدرت خلال 2018:
لاحظ أن الهواتف الذكية التي صدرت خلال عام 2018 مؤهلة تقنيًا للحصول على إصدار أندرويد 10، لأنها لا تزال مغطاة بدعم جوجل الذي يمتد لمدة عامين لتحديثات Android الرئيسية. ومع ذلك؛ فإن Oppo أيضًا يمكنها استبعاد أو تضمين الأجهزة التي ستحصل على التحديث الرئيسي، وفيما يلي قائمة الأجهزة التي من المتوقع أن تحصل على تحديث نظام التشغيل:
Oppo AX7 Pro
Oppo R17 Neo
Oppo R15x
Oppo K1
Oppo A7
Oppo A7x
Oppo AX5
Oppo R15 Neo
Oppo R17 Pro
Oppo R17
Oppo F9 Pro
Oppo F9
Oppo A3s
Oppo A5
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