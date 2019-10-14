دينار بشهادة لا إله إلا الله للبيع بمزاد بريطاني

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأحد، الضوء على واحدة من أندر العملات المعدنية الإسلامية في العالم المصنوعة من الذهب الخالص والتي يعود تاريخها لعام 723 ميلادي بشهادة "لا إله إلا الله".



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن العملة الإسلامية النادرة "الدينار الأموي الذهبي" التي يرجح أنها تعود للعصر الأموي، وتم العثور عليه في منجم عرف باسم معين بني سليم، الواقع شمال غرب مدينة مكة المكرمة.

وتم استخراج الذهب في هذه المنطقة التي عرفت باسم منجم "معين بني سليم" منذ آلاف السنين، ولا يزال الموقع يعمل حتى اليوم.

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تم إعداد هذه القطعة للبيع في مزادات "Morton & Eden" في لندن، في الـ 24 من أكتوبر الجاري، وتم تقديرها بمبلغ يتراوح ما بين 1.4 إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال ستيفن لويد، وهو متخصص في العملات المعدنية في دار المزادات البريطاني: "هذه العملة رائعة، ليس فقط، لاحتفاظها بشكلها الجميل بل، وندرتها بل هي أيضًا وثيقة تاريخية مهمة"، مضيفًا: "يحمل هذا الدينار الأموي الذهبي عددًا من النقوش الإسلامية، كما أن حجمه يعادل حجم العملة البريطانية فئة الـ1 جنيه إسترليني".

جدير بالذكر أنه لا يوجد من هذه العملة المعدنية الإسلامية إلا 10 نسخ فقط، جميعها معروضة في متاحف دولية كبرى، وتعد هذه النسخة المعروضة للبيع الثانية من نوعها التي يتم عرضها للبيع في مزاد علني.

والمعروف عن الدينار الأموي أنه العملة الأساسية التي كانت متداولة في الدولة الأموية منذ أمر عبد الملك بن مروان عام 74 هجرية بضرب النقود في أنحائها باللغة العربية.