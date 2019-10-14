«الخذلان» الأمريكي يدفع «قسد» إلى موسكو ودمشق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت قوات سوريا الديمقراطية مدينة رأس العين، ولكنها خسرت بلدة سلوك، وقالت تركيا إن قواتها سيطرت على تل أبيض الحدودية، وطريق سريع على عمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً، ما من شأنه أن يقطع شرياناً رئيسياً يربط المناطق التي يديرها الأكراد شمالي سوريا، في وقت أعلن فيه سياسي كردي كبير أن الحكومة السورية وقوات «قسد» تجريان محادثات في قاعدة روسية بسوريا، عقب كشف «سي إن إن» عن تلويح قادة «قسد» بالتحول إلى روسيا، ووضع القوات الكردية تحت إمرة دمشق في حال تخلى الأمريكيون عن الأكراد السوريين.

وفي السياق ذكرت مصادر أن الجيش السوري سيدخل مدينتي كوباني ومنبج خلال 48 ساعة، في وقت أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب ألف جندي أمريكي من شمال سوريا، دون تقديم جدول زمني. وأوضح أن بلاده لا تريد أن تعلق قوات أمريكية بين جيشين متقدمين متعارضين، وأن تكون في وضع لا يمكن الدفاع عنه، وأضاف أن الأكراد ينظرون في إبرام اتفاق مع روسيا لحمايتهم من تركيا، وكان ترامب قد قال، في سلسلة أحاديث وتغريدات، إن من الأفضل أن يحرس الجنود الأمريكيون حدود الولايات المتحدة، وقال إنه من الحكمة والذكاء عدم التورط في الحرب بين الأكراد وتركيا.

وقال إنه يجري مشاورات لفرض عقوبات قاسية على تركيا «قريباً»، ودعت المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني في مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس التركي أردوغان بوقف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا فوراً وبدء حوار، وأعلنت فرنسا وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، وعقد اجتماع دفاعي طارئ لمجلس الوزراء؛ لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجوم التركي يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها، وقد يساعد في عودة ظهور تنظيم «داعش». وفيما أعلنت «قسد» فرار نحو 800 من أسر عناصر «داعش» من مخيم في عين عيسى، تحدث المرصد السوري عن قصف وهجوم خلايا نائمة ساعد في الهروب الجماعي، لكن أردوغان نفى صحة ذلك، قائلاً إنه «تضليل» يهدف إلى استفزاز الغرب، كما أنه رفض الإدانات والدعوات إلى وقف العملية العسكرية أو العقوبات بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى تركيا، وقال: إن كل ذلك لن يوقف العملية العسكرية التي دخلت أمس يومها الخامس، وقتلت 440 مسلحاً كردياً، لكن المرصد قال إن عدد القتلى يزيد قليلاً على 200 بينهم 52 مدنياً.