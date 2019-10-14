شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب في شمال سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع



د. حسن مدن

ليست الولايات المتحدة وحدها من أعطى ضوء أخضر لأردوغان كي يشنّ عمليته العسكرية الأخيرة في سوريا، حين سحب الرئيس دونالد ترامب قوات بلاده من هناك، مصرّحاً: «لسنا مسؤولين عن حماية الحدود بين تركيا وسوريا. قواتنا أنجزت المطلوب منها وعليها أن تعود إلى بلدها».

العملية العسكرية التركية ما كانت ستتم أيضاً لولا غض طرف ملحوظ من روسيا. لدى روسيا من النفوذ في سوريا ومن العلاقات مع أنقره ما يجعلها قادرة على منع هذه العملية، أو في أحسن الأحوال تأجيلها أقصى ما يمكن، لكنها اختارت ألا تفعل، أو لم تجده أولوية ضمن حزمة المهام المعقدة التي تنهض بها في سوريا والمنطقة.

لكن ما يبدو في الظاهر تناغماً بين واشنطن وموسكو تجاه هذه القضية لا يعكس، في الجوهر، وحدة في الموقف والحسابات بين العاصمتين الكبريين. تكفي الإشارة هنا إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس من أن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا «سيؤدي حتما إلى صعود تنظيم «داعش». ولا نحسب أن إدارة ترامب غافلة عن ذلك، ما يطرح أسئلة كبرى حول مراميها من هذه الخطوة، وعما إذا كانت الخطة تتضمن فعلاً إعادة ضخ الدماء في شرايين التنظيم الذي أنهكته الضربات، ليستأنف دوره في تمهيد السبل للخطط القادمة.

الحساب الروسي مختلف. صحيح أن موسكو لم تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا، وربما انتقدتها أيضاً، وإن يكن بخجل، لكنها تدرك أن إنسحاب القوات الأمريكية من سوريا مكسب كبير لها، هي التي طالما طالبت به واصفة وجودها هناك ب «غير الشرعي». هذا يعني أنها باتت القوة الميدانية الأجنبية الأكبر في سوريا، محمية باتفاقيات مع الحكومة السورية، تضعف حجة من يتحدث عن تدخل لها هناك.

لكن لغض الطرف الروسي من عمليات أنقره بعداً آخر مهم، عبرّ عنه رئيس تحرير مجلة «روسيا في الشؤون العالمية»، ورئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، فيدور لوكيانوف، الذي رغم إقراره بأن «تصعيد الأعمال القتالية غير الخاضعة للرقابة في سوريا، خيار سيء للجميع» لكن أكدّ أن نجاح السياسة الروسية هو في الحفاظ على علاقات بناءة مع الجميع».

ترى موسكو أن علاقتها مع تركيا أهم من علاقتها مع الأكراد الذين اختاروا التحالف مع واشنطن فغدرت بهم، لذلك فإنها تراهن على أن ما يجري يساعد الأكراد على فهم «أن السبيل الوحيد لهم لضمان أمنهم على المدى الطويل هو التوصل إلى اتفاق مع دمشق».

[email protected]