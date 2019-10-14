فوز ساحق لسعيِّد برئاسة تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المرشح المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية فوزاً ساحقاً على منافسه رئيس حزب «قلب تونس» قطب الإعلام نبيل القروي، ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي»، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي على 23.1% من الأصوات.

كما ذكر استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة «ايمرود كنسيلتنغ» حصول سعيّد على 72.5% من الأصوات وحصول القروي على 27.5% من الأصوات،وشكر سعيد الناخبين ،وقال

«الدولة التونسية ونعي حجم التحديات ،فيما تحدث القروي عن تجاوزات .

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي، أمس، إن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 57.8% في 70% من مراكز الاقتراع.

وأشار بفون إلى أن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.وبدأت عملية فرز الأصوات عقب إعلان هيئة الانتخابات، إغلاق مراكز الاقتراع بالبلاد في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ولدواعٍ أمنية، أغلقت 252 مركزاً انتخابياً أبوابها في تمام الرابعة بالتوقيت المحلي في المناطق الحدودية الغربية، وبداية الفرز فيها عقب ذلك.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش؛ لتأمين العملية، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب.

وقال الرئیس المؤقت، محمد الناصر، «إن تونس مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب اتخاذ إجراءات وإصلاحات وقرارات تستدعي توافقاً واسعاً ومساهمة من مختلف الأحزاب والفئات، وتتطلب تضامناً بین مختلف فئات المجتمع التونسي».

وأوضح الناصر في تصريح، إثر الإدلاء بصوته بمدينة سیدي بوسعید، أن الوضع الراهن في البلاد «يتطلب الدعوة إلى حوار وطني واسع تشارك فیه كل القوى الحیة، من أحزاب ومنظمات، يكون الهدف منه الوصول إلى توافق حول خطة تعید الأمل إلى كل التونسیین، وتمكن من تجاوز الصعوبات والمشاكل»

وأضاف، أن «وضع تونس الیوم يتطلب أيضاً تجاوز مرحلة المنافسة التي جرت على مدى المسار الانتخابي، سواء منه الرئاسي أو التشريعي، والعمل معاً من أجل تحقیق طموحات الشعب، مشیراً إلى أن «القیادة الجديدة مقبلة بدورها على مرحلة تقتضي التجاوب مع طموحات الشعب وتطلعاته في جمیع المیادين».

سعيّد للتونسيين: احتكموا إلى ضمائركم

وجه قيس سعيد، أمس،رسالة إلى كُل المواطنين وكل المواطنات في كل أنحاء العالم في تونس وخارجها، قائلاً: «إنكم اليوم تختارون بكل حريّة، بل إنكم تستكملون الثورة».

وجاءت تصريحات سعيّد عقب إدلائه بصوته.

وتابع سعيّد مخاطباً التونسيين: «إنكم صنعتم مفهوماً جديداً للثورة، احتكموا إلى ضمائركم يا أحرار تونس ويا حرائرها، ووقتها فقط ستعود السيادة إليكم وتخرج صرخاتكم.. وقتها فقط سيعلن التاريخ توبته، وتجدون عن كل سؤال جواباً».

القروي مدنية الدولة أهم أولوياتي

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وقال نبيل القروي، إن الدفاع عن الطابع المدني للدولة التونسية ضد كل أشكال التطرف يأتي على رأس أولوياته، معتبراً أن هدفه الأساسي هو محاربة الفقر، وإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية. وأضاف القروي، على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي، إن التونسيين أمامهم فرصة أخرى لوضع البلاد على الطريق الصحيح، واختيار المرشح القادر على محاربة الإرهاب، والقضاء على المشاكل الاجتماعية.

الشاهد: تشكيل حكومة «مسألة مستعجلة»

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، أن تشكيل حكومة تعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، «مسألة مستعجلة».

جاء ذلك في تصريحات «الشاهد»، إثر مشاركته في الاقتراع، في أحد مراكز التصويت بمدينة المرسى، في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وقال الشاهد: «أهم شيء اليوم هو أن تكون هناك حكومة تتسلم قيادة شؤون البلاد».

وأضاف: «نحن مستعجلون أن تكون هناك حكومة تنكبّ على مطالب التونسيين المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والشغل والتنمية».

وتابع: «بعد الانتخابات يجب أن تكون هناك حكومة في أسرع الآجال».

3 آلاف مراقب يتابعون الاستحقاق بحرية

وقال محمد رزوق، رئيس شبكة «مراقبون» (جمعية مستقلة لمراقبة الانتخابات)، إن أعضاء الشبكة انتشروا «منذ الصباح بكامل الدوائر الانتخابية عبر توفير أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة في كامل التراب الوطني، وأكثر من 150 آخرين بالخارج». ونفى زروق، أمس، ما تمّ تداوله من أخبار بخصوص عدم السماح للملاحظين من الدخول لمكاتب الاقتراع. (وكالات)