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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن موسمه الثقافي الجديد تحت شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع»، ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، ندوة بعنوان «حبيب الصايغ كاتباً صحفياً» للحديث عن عطاء الراحل المؤثر في سجل الصحافة الإماراتية التي اسهم في إرساء أسسها، وشارك في مسيرة تطورها.

يشارك في الندوة التي يستضيفها مقر الاتحاد عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، الكاتب محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، وتديرها الإعلامية الإماراتية صفية الشحي.‏

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