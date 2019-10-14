ملك البحرين: تهديد الملاحة يعطل التجارة ويربك أسعار النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأحد، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية ومربكاً لأسعار النفط وتحدياً للنظام العالمي. وأضاف خلال رعايته افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع «المخالف» و«المعتدي» وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وتابع أن «عالمنا يشهد اليوم متغيرات متسارعة وتحديات طارئة، تستوجب منا إيجاد صيغة مناسبة من التعامل المرن، والتفكير المتجدد، للحفاظ على تقدمنا المستمر في ميادين العمل والإنتاج».

وكانت البحرين أعلنت أنها ستكون جزءاً من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وذكر العاهل البحريني أن المملكة «ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة».

وفي الرياض، اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن قصة الناقلة النفطية الإيرانية «سابيتي» التي شهدت انفجاراً في البحر الأحمر ما زالت «غير واضحة أو كاملة». وأوضح الجبير قائلا إن القصة لا تزال غير كاملة، داعياً للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات. وقال: ألقينا باللوم على إيران في السابق في واقعة استهداف منشآت النفط في أرامكو، لأن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت إيرانية الصنع. نعلم أن الضربة جاءت من الشمال، وليس من الجنوب. وأضاف الوزير السعودي: لا نتشارك في مثل هذا السلوك، إلى جانب ذلك، فإن التقارير أصلا متضاربة حول هذا الموضوع، فشركة النفط الإيرانية الوطنية تقول إنه لم يتم ضرب الناقلة، وشخص آخر يقول تم استهدافها، وآخر يقول إن هناك تسرباً، فالقصة ليست واضحة بعد في هذه القضية، لكننا لم نشارك في مثل هذا السلوك على الإطلاق، فليس هذا ما نفعله أو ما فعلناه في الماضي.

وأنهى الجبير حديثه قائلا: القصة لا تزال غير واضحة أو كاملة، فدعونا ننتظر ونكتشف ما حدث قبل أن ننتقل إلى الاستنتاجات.

في غضون ذلك، أفاد مراسل «العربية» بأن سفينة النفط الإيرانية تقف على بعد ميلين من السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز.

وكانت إيران غيرت روايتها بشأن الناقلة حيث أعلنت في البداية أنها تعرضت لحريق أدى لتسرب نفطي ثم نفت تلك الرواية كاملةً. وقال المراسل إن سفينة النفط الإيرانية سابيتي أغلقت جهاز تتبعها قبل الاقتراب من «سافيز». (وكالات)