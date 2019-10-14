شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد» تستعيد رأس العين وتفقد «سلوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» معظم أحياء بلدة رأس العين شمال الحسكة، بينما سيطرت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا على بلدة سلوك قرب تل أبيض، وأكد الرئيس التركي أن قواته ستتوغل ما بين 30 و35 كلم في سوريا.

وأشار «المرصد السوري» إلى أن قوات «قسد» تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل في رأس العين، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية، وتتركز الاشتباكات الآن في منطقة معبر رأس العين بالإضافة لمحور تل حلب، وسط قصف مكثف وعنيف بشكل متبادل.

وأضاف «المرصد» أن 17 مقاتلاً من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال الهجوم المعاكس ل»قسد»كما قتل 4 عناصر من «قسد» في الاشتباكات ذاتها.

وأفادت وكالة «الأناضول» بأن القوات التركية حررت بلدة سلوك التابعة لمدينة «تل أبيض»، وهو ما أكدته وكالة «سانا» السورية الرسمية.

وتحدثت مصادر سورية معارضة وتركية عن تحقيق القوات التركية تقدماً في مناطق أخرى تحيط بتل أبيض.

وتدور اشتباكات عنيفة بين القوات التركية مدعومة بفصائل مسلحة سورية ووحدات من «قسد» جنوب بلدة عين عيسى بريف الرقة. وأعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أنها بدأت بإخلاء مخيم عين عيسى، امس الأحد، إثر فرار عدد من عوائل المسلحين المنتمين لتنظيم «داعش» بعد القصف تركي.

ووصل الجيش التركي إلى طريق الحسكة حلب الدولي، وشوهدت أكثر من 20 دبابة ومصفحة تركية تتمركز في محطة المبروكة على الطريق الدولي. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الفصائل الموالية لتركيا السبت السيطرة على جزء من الطريق الدولي المذكور، وقطع طرق الإمداد على «قوات سوريا الديمقراطية».

ونفت «قسد» صحة هذا الإعلان، مشيرة إلى أن وحدات من قواتها تحركت على الفور وتصدت للهجوم ولاحقت المعتدين حتى تم إبعادهم عن الطريق، وأكدت أن «الطريق مفتوح ومؤمن، وهو بالكامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية».

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن التوغل التركي في سوريا سيمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق بعمق حوالي 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضاً بلدة تل أبيض السورية الحدودية إلى الغرب من رأس العين.

وقال أردوغان «ركزنا أولاً على المنطقة التي يبلغ طولها 120 كيلومتراً بين رأس العين وتل أبيض. ومن ثم سنقسم الممر الإرهابي البالغ طوله 480 كيلومتراً من المنتصف». وأضاف «بعد ذلك سنسيطر على الحسكة من جانب وعين العرب (كوباني) في الجانب الآخر ونكمل العملية» في إشارة إلى البلدتين الواقعتين على جانبي محور التركيز الحالي للعمليات. ومضى قائلاً «سنذهب إلى عمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً، وفقاً لخريطة المنطقة الآمنة التي أعلنا عنها من قبل».

وقال إن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية. وأضاف أن القوات التي تقودها تركيا قتلت 440 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتمثل وحدات حماية الشعب العنصر الرئيسي فيها.

وقال أردوغان إن القوات التي تقودها تركيا سيطرت حتى الآن على 109 كيلومترات مربعة، تشمل 17 قرية حول تل أبيض وأربع قرى حول رأس العين. (وكالات)