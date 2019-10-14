ملتقى النشر التعليمي 28 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين عن إطلاق ملتقى النشر التعليمي، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الناشرين الدوليين، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، في مقر مدينة الشارقة للنشر، لبحث دور الناشرين في دعم استراتيجيات الوزارة، نحو تطوير نظام تعليمي مبتكر، يعتمد بشكل رئيسي على المناهج الوطنية، ويساهم في بناء مجتمع المعرفة.

ويهدف الملتقى الذي ينظم لأول مرة، إلى جمع كافة الأطراف ذات الصلة بالنشر والتعليم واختيار المناهج، وفتح حوار بنّاء حول آليات تنظيم وتطوير النشر التعليمي، بما يلبي متطلبات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بديمومة تحديث وتطوير المناهج التعليمية، وتحديد المجالات التي تتطلب تنمية القدرات في مختلف الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى دور جمعية الناشرين الإماراتيين في هذا التوجه.

ويشارك في الملتقى كل من حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وهوغو سيتزر، رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، وعلي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام ومهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الشارقة لدى اليونيسكو.

وقال علي بن حاتم: «تكمن أهمية الملتقى في التحول الجذري الذي يحدثه على صعيد الثقافة الأكاديمية ووعي الطلبة وذلك من خلال إدراج كتب إماراتية وطنية في مناهج التعليم الرئيسية، وهذه الخطوة تشكل انطلاقة جديدة نحو بناء مجتمع معرفي ملتزم بوظيفته ودوره في البناء والتنمية، ومرتبط بهويته وثقافته الأصيلة في الوقت ذاته، إلى جانب الأثر الإيجابي الكبير الذي يتركه على واقع حركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات».

وأضاف ابن حاتم: «يوفر الملتقى منصة تجمع جميع الأطراف في حوار بناء ومفتوح يحمل أهدافاً واضحة، هي تعزيز الشراكة من أجل التنمية العلمية والأكاديمية، والاستفادة من التجارب العالمية وملاءمتها لخدمة متطلبات المسيرة الإماراتية».

وتابع: «إن دروس التجارب العالمية تشير إلى أهمية الاعتماد على المنهاج الوطني لدعم قطاعات المعرفة وفي مقدمتها البحوث والدراسات والابتكار».

من جانبه قال هوغو سيتزر: «نحن سعداء بشراكتنا مع جمعية الناشرين الإماراتيين في تنظيم هذا الملتقى، ومما لا شك فيه أن هنالك دوراً مهماً للناشرين التعليميين في تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع التعليم في الإمارات، وهذا الملتقى يضع الخطوات الواضحة لتحقيق ذلك».