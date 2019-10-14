الإليزيه: فرنسا تتخذ إجراءات لسلامة قواتها في شمال سوريا

وأضاف البيان، فرنسا تكثف من جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد داعش وضمن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي. يتبع....

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