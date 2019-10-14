شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع برئاسة وزير الداخلية السودانى لبحث حل أزمة المواصلات فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق شرطة الطريفى إدريس وزير الداخلية السودانى، مساء الأحد، بمجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد، الذى استعرض الجهود والحلول العلمية العاجلة لأزمة المواصلات، بولاية الخرطوم، وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالنقل.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الاجتماع أكد ضرورة استمرار ولاية الخرطوم فى صيانة طرق المواصلات العامة الرئيسية والفرعية، وتفعيل قرار الالتزام بخطوط المركبات العامة، والوقوف فى المحطات المحددة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين لاستيراد المركبات ذات السعات الكبيرة، وإعادة النظر فى تعريفة المواصلات.
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