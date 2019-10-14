شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية: استئناف العمليات بمعمل غاز فى ميناء الزويتينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الأحد، إن العمليات بمعمل الغاز فى ميناء الزويتينة ستستأنف بعد إغلاقه لأعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر.
وتسبب الإغلاق فى تعليق الإنتاج فى حقل الفارغ النفطى مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
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