شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد القائمة النهائية للفائزين فى انتخابات "الوطنى الاتحادى" فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات فى الإمارات، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس، اليوم، حيث تمت مناقشة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، بالإضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعون فيما يتعلق بالطعون المقدمة حول النتائج الأولية لانتخابات 2019.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، رفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة.

وأكدت اللجنة أن نجاح الانتخابات يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه رئيس الدولة عام 2005، والذي حرص على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

وثمنت اللجنة الدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة للقيادة ، والتي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية، الأمر الذي انعكس على إتمام مختلف مراحل الانتخابات على الوجه الأمثل، وبالشكل الذي أدى إلى نجاح العملية الانتخابية.