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وزير الخدمة المدنية بالسعودية يطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين فى الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية ، سليمان بن عبدالله الحمدان، فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الرياض ، تفقد خلالها خدمات الفرع المقدمة للمستفيدين من المواطنين والآليات الخاصة بتقديمها ، ومدى توظيفها لسرعة إنجاز تلك الخدمات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، التقى الوزير خلال الزيارة منسوبي الفرع وتبادل معهم النقاش حول الاحتياجات والمهام الخاصة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض ، وطرق تحقيق التفاعلية الإيجابية بين وزارة الخدمة وفروعها في مناطق المملكة.

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