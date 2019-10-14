السودان.. تركيا تقدم مساعدات ومخيمات لمتضرري الفيضانات

الخرطوم/ الاناضول

قدمت تركيا مساعدات للمتضررين السودانيين، جراء السيول والأمطار، وأنشأت مخيمات في ولايتي "الخرطوم والجزيرة"عبر منبر المساعدات الإنسانية وتنسيق 18 منظمة تركية أهلية.

جاء ذلك في تصريحات مشتركة، الأحد، للأمين العام للهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم، يوسف العبيد، ورئيس مجموعة المساعدات للهلال الأحمر التركي، سردار يلمز، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأقيمت مخيمات للمتضررين في كل من مدينة الحصاحيصا (وسط) ومنطقة ود رملي، شمالي الخرطوم.

وقال يوسف العبيد إن "الهلال الأخمر التركي استجاب سريعًا للمتضررين بالسيول والأمطار بتوفير معدات الإيواء والبطاطين والسلات الغذائية"، كما سارع بإرسال طائرات محملة بالمساعدات.

وكشف العبيد عن انهيار ألفي منزل في ولاية الخرطوم جراء الأمطار والفيضانات ما أدى إلى تضرر ألفي أسرة، وهي تحتاج للمساعدة لإعادة بناء ما غمرته السيول والفيضانات.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس مجموعة المساعدات للهلال الأحمر التركي، سردار يلمز قوله إن المساعدات للمتضررين بالسيول والأمطار جاءت عبر منبر المساعدات الإنسانية وتنسيق 18 منظمة تركية أهلية،

وأوضح أن الوفد وصل للخرطوم في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، ولاحقًا وصلت طائرتان محملتان بالمساعدات والتي تم توزيعها فعليا في مناطق ودرملي بالخرطوم، وولاية الجزيرة.

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وأشار إلى توزيع 600 بطانية و600 سلة غذاء، فضلًا عن 600 علبة نظافة و160 خيمة.

وكشف عن إنشاء مخيمات للمتضررين في كل من الحصاحيصا وودرملي، مؤكدًا الاستمرار في تقديم الخدمات والمساعدات

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي،أطلق منبر المساعدات الإنسانية بتركيا حملة إغاثية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان، تحت مسمى "معا نداوي جراح السودان".

والمنبر مؤلف من منظمات تركية، أبرزها الهلال الأحمر، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)،

وسبتمبر/ آيلول الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين".

كما أعلنت تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

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