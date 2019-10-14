القوات الأمريكية تخلي نقطة مراقبة جنوبي "عين العرب" السورية

أنقرة/ الخليج 365

قالت مصادر أمنية تركية، الأحد، إن القوات الأمريكية أخلت نقطة مراقبة تابعة لها جنوبي منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وأكدت المصادر للأناضول، إن القوات الأمريكية أخلت نقطة مراقباها جنوبي عين العرب، اعتبارا من الساعة 15:00 (12:00 تغ).

وتأتي عملية الإخلاء في ظل استمرار عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي مع الجيش الوطني السوري، الأربعاء الماضي، ضد تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا.



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