أنقرة: ننتظر وقوف بغداد بجانب "نبع السلام" للقضاء على الإرهاب

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قال السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، الأحد، إن أنقرة تنتظر وقوف العراق بجانب عملية "نبع السلام" للقضاء على الإرهابيين، وتأمين الحدود التركية مع سوريا.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، يشن الجيش التركي، منذ الأربعاء، عملية عسكرية شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأضاف يلدز، في مؤتمر صحفي بمقر القنصلية التركية ببغداد، إن "أهداف عملية نبع السلام هي تأمين الحدود التركية، والقضاء على جميع العناصر الإرهابية، وتخليص المواطنين السوريين من المنظمات الإرهابية".

وتابع: "كنا وما زلنا نتعاون مع العراق في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية، ونرغب أن يتفهم العراقيون أن هذه العملية تستهدف الإرهاب، وننتظر الوقوف معنًا".

ومضى قائلًا: "لدينا تفاهمًا مشتركًا مع العراق في مجال مكافحة الارهاب".

وأشار إلى أن "القوات التركية تمكنت من تحييد 4 آلاف مسلح وإرهابي، خلال عمليتين أمنيتين على الحدود العراقية التركية والحدود السورية التركية".

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وشدد على أن "الإرهاب ما زال يهدد تركيا من مناطق شرقي الفرات، وبالتالي قمنا بعملية نبع السلام ضد منظمتين إرهابيتين (وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي) نفذتا أكثر من 120 عملية إرهابية شمال شرقي سوريا، وما يزيد عن 100 عملية ضد القوات التركية".

وشدد على أن "أنقرة لن تقبل بوجود ممر للإرهابيين إلى تركيا والمناطق الأخرى".

وزاد بقوله: "مقترحاتنا بشأن مناطق آمنة في سوريا لم يتم الإجابة عليها من جانب الأمريكيين".

وبشأن المعتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، قال يلدز إن "تركيا واجهت داعش في سوريا، ومن غير المنطق إطلاق سراح الدواعش".

واستطرد: "في مناطق شرق الفرات يوجد الكثير من الدواعش من بلدان أجنبية عديدة، والحل الأمثل هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وتابع: "نحرص، وكذلك حلفاؤنا، على عدم تضرر المدنيين خلال عملية نبع السلام، فالعملية لا تستهدفهم.. بعد القضاء على الإرهاب في تلك المناطق سيتم إعادة المواطنين السوريين إلى مناطقهم الأصلية".

وشدد السفير التركي على أن "العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية شمالي العراق ضد (منظمة) بي كا كا الإرهابية، هي ضمن ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب؛ لأن المنظمة تقوم بعمليات عسكرية ضد تركيا".‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.