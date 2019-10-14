أردوغان: مستعدون لاتخاذ كافة الاحتياطات حيال محتجزي داعش في سوريا

إسطنبول/ الخليج 365

الرئيس التركي:

- بحثت الأحد الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصير معتلقي داعش في سجون "ي ب ك" الإرهابي بسوريا

- نحن على استعداد لاتخاذ كل الاحتياطات جنبا إلى جنب (مع الأمريكيين) لإجلاء مساجينهم ووضعهم في السجون

- أنا أعطيت تعليمات لفريقي وهو (ترامب) أعطى تعليماته لفريقه، حيث أن كلا الفريقين سيعملان سويةَ (حول محتجزي داعش)

- غالبية المعتقلات التي يحتجز فيها عناصر تنظيم داعش في سوريا، تقع ضمن المنطقة الآمنة التي ستشكلها تركيا شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده مستعدة لاتخاذ كافة التدابير حيال محتجزي تنظيم "داعش" الإرهابي في سجون تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر "دولمة بهتشه" بمدينة إسطنبول.

وأوضح أن بحث الأحد الماضي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مصير معتلقي داعش في سجون "ي ب ك" الإرهابي بسوريا.

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وأضاف "نحن على استعداد لاتخاذ كل الاحتياطات جنبا إلى جنب (مع الأمريكيين) لإجلاء مساجينهم ووضعهم في السجون".

وقال "أنا أعطيت تعليمات لفريقي وهو (ترامب) أعطى تعليماته لفريقه، حيث أن كلا الفريقين سيعملان سويةَ".

وتحدث الرئيس التركي عن مقضاة محتجزي داعش قائلا "لا نتحدث عن محاكمتهم في تركيا أو الولايات المتحدة، بإمكانكم، محاكمتهم ومقاضاتهم داخل السجن، فهذه ليست المشكلة، يكفينا أن نصل لتلك المرحلة".

ولفت إلى أن غالبية السجون التي يحتجز فيها عناصر تنظيم داعش في سوريا، تقع ضمن المنطقة الآمنة التي ستشكلها تركيا شمالي سوريا.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.