شيك مصدق يعطل صفقة جروس مع الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية تقف الخلافات العالقة بين إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل حائلاً أمام وفاء النادي بالقيمة المالية اللازم توفرها لإنهاء صفقة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وكشفت مصادر بأن صفقة التعاقد مع المدرب السويسري مهددة بالفشل وتعطلت عملية التوقيع بسبب عدم توفر الضمانات المالية للصفقة، على الرغم من الاتفاق المبدئي بين الطرفين، وقد طلب المدرب جروس رفع قيمة العقد من 6 ملايين ريال إلى 9 ملايين ريال حتى نهاية الموسم، وطلب المبلغ كاملاً بشيك مصدق من الإدارة الأهلاوية، عقب معرفته بالخلافات الإدارية الحاصلة في النادي في الفترة الحالية، وسيتم إغلاق هذا الملف خلال الـ 48 ساعة المقبلة أما بالتوقيع مع المدرب أو صرف النظر عنه والإبقاء على المدرب الوطني صالح المحمدي حتى الانتهاء من دراسة بعض ملفات المدربين الأجانب المطروحة على الطاولة الخضراء للتعاقد معه للفترة المقبلة. انشر الخبر :

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