صعق كهربائي ينهي حياة مواطن ثلاثيني

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي مواطن في العقد الرابع، مصرعه مساء اليوم، بعد تعرضه إلى صعق كهربائي بحي “الجعرانة”، في واقعة هي الثانية خلال أسبوع، بعد وفاة طفلة بحي “الرصيفة”.

وتفصيلًا , فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بحدوث صعق كهربائي، نتج عنه وفاة مواطن يبلغ من العمر37 عاماً، وتولت شرطة الشرائع ملف الحادثة، واطلعت على الموقع، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات الحادثة بحكم الاختصاص.