شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس يهنئ قيس سعيد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك هنأ فيها المترشّح قيس سعيد إثر إعلان تقدّمه على منافسه نبيل القروي وفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية، في سير الأراء والنتائج الأولية اثر الخروج من مراكز الاقتراع، .
وقال التلفزيون الرسمى فى تونس، إن شركة سيجما لاستطلاعات الرأى أظهرت فوز المرشح قيس سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد.
وحصل منافسه نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة تونس يهنئ قيس سعيد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.