شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تونس يهنئ قيس سعيد بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك هنأ فيها المترشّح قيس سعيد إثر إعلان تقدّمه على منافسه نبيل القروي وفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية، في سير الأراء والنتائج الأولية اثر الخروج من مراكز الاقتراع، .

وقال التلفزيون الرسمى فى تونس، إن شركة سيجما لاستطلاعات الرأى أظهرت فوز المرشح قيس سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد.

وحصل منافسه نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة.