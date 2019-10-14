شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتى يرأس وفد بلاده فى اجتماع استثنائى لدول التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد الدولة الإماراتية، في الاجتماع الإستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الاقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك .

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التطورات والأوضاع الراهنة بالمنطقة، حيث دعا في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.