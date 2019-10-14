التلفزيون التونسى يعلن فوز قيس سعيد بنسبة 76.9% فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمى فى تونس، إن شركة سيجما لاستطلاعات الرأى أظهرت فوز المرشح قيس سعيد بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اليوم الأحد. وحصل منافسه قطب الإعلام نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة. Advertisements

احتفالات فى شوارع تونس

أنصار قيس يحتفلون فى الشوارع

جانب من الاحتفال فى شوارع تونس

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