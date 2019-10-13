قيس سعيد يوجه رسالة لمن لم ينتخبه من شعب تونس

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وقال سعيد في مؤتمر صحفي: "شكرا لمن انتخبني وشكرا لمن لم ينتخبني وشكرا لأحرار تونس من أعماق الأعماق. شكرا للشباب والشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ".
© Sputnik . Sara Nour-Eldin
وأضاف "ليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص. سأحملها بأعبائها وأوزارها بإخلاص. ها أنتم اليوم تحققون ما تريدون. الدولة ستستمر بتعهداتها الدولية. ليطمئن الكثيرون لأننا نعي حجم المسؤولية".
وأكمل "علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة والمسؤولية وسنعمل في إطار الدستور واحترام القانون".
وأتم قيس سعيد "سنعمل من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية. أتمنى أن نبني علاقات جديدة جيدة مع الأمم والشعوب في إطار الإنسانية".
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