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ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك في بيان مقتضب للحركة، نشرته عبر موقعها الالكتروني، إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.
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وسبق أن أعلنت الحركة الإسلامية دعمها لـ"سعيد"، وذلك إثر فوز الأخير بالجولة الأولى للاقتراع.
وأعلن التليفزيون الرسمي في تونس فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.
ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.
وقالت المؤسسة إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... "النهضة" تهنئ قيس سعيد على فوزه بالرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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