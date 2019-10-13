الجيش الروسي يحذر من فرار عناصر "داعش" جراء العملية العسكرية التركية في سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان لرئيسه اللواء أليكسي باكين، إن الإرهابيين المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد يهربون من مراكز الاعتقال جراء العملية العسكرية التركية".
© REUTERS / ERIK DE CASTRO
وقال باكين إن "الخروج المحتمل للإرهابيين من المعتقلات قد يخلق تدهورا حادا في الشرق الأوسط برمته"، داعيا "كافة أطراف التسوية السورية لاتخاذ إجراءات لضمان منع تحقق ذلك السيناريو".
وقال المسؤول العسكري إن "ما يقدر بـ 120 ألف شخص على الأقل في مخيمات تديرها قسد بشمال سوريا معرضون للخطر بسبب العملية العسكرية التركية".
وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
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