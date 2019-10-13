تعرف على الرئيس التونسى الجديد فى 6 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن المرشح التونسى قيس سعيد، اليوم، من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية اليوم . وفيما يلى تعرف على أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد. - ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس Advertisements - أستاذ قانون دستوري متقاعد - عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل" - شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة. - شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995. - كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان

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