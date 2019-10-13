شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الخرطوم على السلام فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبد الله أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، وأن الخرطوم حريصة على تحقيق السلام في دولة الجنوب.

واستعرضت عبد الله، خلال لقائها اليوم الأحد، مع جوانا فيرونيكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات على جنوب السودان، وفريق الخبراء المرافق لها، التطورات السياسية في السودان عقب التحول التاريخي بانتصار الثورة، مما كان له أثر إيجابي على العلاقات بين السودان وجنوب السودان.

وأكدت أن أمن واستقرار جنوب السودان، هو أمن واستقرار للسودان، ولذلك تحرص الخرطوم على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الجنوب، في نوفمبر المقبل، بعد أن تم تأجيلها لمدة ٦ أشهر.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وتطبيق اتفاقية السلام، مؤكدة ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وهى موارد ضخمة تفوق قدرات دولة الجنوب الوليدة.

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من جهتها، أشادت رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات على جنوب السودان بدور حكومة السودان في دعم اتفاقيات السلام في الجنوب، مؤكدة أن للخرطوم دور مهم في دعم عملية السلام بحكم معرفته التامة بكل الجوانب القانونية المتعلقة بالوضع السياسي في دولة الجنوب.

كما أشادت باستضافة السودان للاجئيين من جنوب السودان، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.