شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الزراعة البحرينى: خطة متكاملة لتنفيذ مشروع الإنتاج الوطنى للغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية، الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، أن الوكالة ستضع خطة متكاملة تكفل تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة عن عاهل البلاد بخصوص تنفيذ مشروع للإنتاج الوطني للغذاء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أشاد أبو الفتح بما جاء في الكلمة التي ألقاها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي تضمنت توجيهاً بوضع وتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، ويهدف المشروع بشكل رئيسي، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.

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وأكد أبو الفتح على أن قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام بالغ من المسؤولين في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وسط تحركات جادة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص تعزيزاً للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل محوراً مهما في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أبواب وكالة الزراعة والثروة البحرية مفتوحة أمام التعاون البناء مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، منوهاً إلى الاستعداد لتقديم الدعم اللازمة لضمان إنجاح هذه المشروعات.

وفيما يخص الإنتاج النباتي؛ تحدث وكيل الزراعة والثروة البحرية، عن مساعٍ حثيثة للنهوض بالقطاع الزراعي، عبر تبني المبادرات والتقنيات الحديثة الداعمة لهذا التوجه، ولعل أبرزها الزراعة بدون تربة، والذي يشكل أحد الأنظمة الناجحة في الزراعة على مستوى العالم، علاوة على توفير مختلف أوجه الدعم المتاح أمام المزارعين.