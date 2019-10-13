شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لانتخابات تونس: نتائج فرز دائرة مصر اليوم والكلية مساء الغد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالوهاب الريسى، منسق الهيئة العليا لانتخابات تونس بدائرة مصر، إن عملية فرز أصوات الناخبين قد بدأت منذ قليل وسيتم تعليق النتائج داخل مقر السفارة اليوم، وترسل نسخة منها لمقر الهيئة، بينما النتائج الإجمالية ستعلن مساء غد، وفق لما أكده نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أضاف الريسى فى تصريحاته، أن عملية التصويت اليوم قد شهدت مشاركة أكبر من اليومين السابقين وكان حضور المرأة قويا ومشاركتها كبيرة ونسبتها مرتفعة.

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وأضاف الريسى، أن عقب إعلان النتائج رسميا يتسلم الرئيس الجديد مهامه من الرئيس المؤقت ويؤدى القسم على ألا تتجاوز مدة ذلك ٢٤ ساعة من تاريخ إعلان النتائج.

وكانت مقار الاقتراع أغلقت فى تمام السادسة مساء لتنتهى بذلك آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بمرحلة الإعادة التى بدأت خارج تونس منذ الجمعة الماضى، بينما أجريت بالداخل ليوم واحد، وقد فتحت المقار الانتخابية أبوابها فى تمام الثامنة صباحا حتى السادسة مساء (وفقا للتوقيت المحلى بكل دولة يجرى بها الاقتراع).

وكان عدد المسجلين بالداخل والخارج حوالى 7 ملايين ناخب فى الدور الثانى من الانتخابات السابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد، الذى انتقل إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بعد نجاحه فى الدور الأول بنسبة 18.4% ونبيل القروى. بنسبة 15.58%، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.