صور.. شوارع تونس تمتلئ بالاحتفلات بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجّمع مواطنون فى شارع الحبيب بورقيبة فى العاصمة احتفالا بفوز المترشح قيس سعيد بعد الإعلان عن النتائج الأولية لدى الخروج من مراكز الاقتراع لمؤسسة أمرود. وكانت مؤسسة أمرود قد أفادت بفوز قيس سعيد فى الانتخابات الرئاسية فى دورها الثانى بنسبة 72.5 بالمائة، فيما تحصّل منافسه نبيل القروى على 27.47 بالمائة من الأصوات. Advertisements



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