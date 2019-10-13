شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وكيل ديوان الحكم الاتحادى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قرارا بإعفاء صديق جمعة باب الخير من وظيفة وكيل وزارة الحكم الاتحادي.
وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن القرار وجه وزارتي الحكم الاتحادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات الصلة اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وكان عبد الله حمدوك أعفى عددا من وكلاء الوزارات في السودان خلال الفترة الماضية.
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