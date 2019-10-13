شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يرعى ويحضر افتتاح مؤتمر الكويت الـ4 للنفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعایة وحضور الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتى، اقیم الیوم في مركز الشیخ جابر الأحمد الثقافي حفل افتتاح مؤتمر ومعرض الكویت الرابع للنفط والغاز 2019. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، حضر الحفل نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح و نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح وعدد من الوزراء وكبار المسؤولین في الدولة ومؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا ودیوان رئیس مجلس الوزراء. بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آیات من الذكر الحكیم ثم ألقى كل من وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل والرئیس التنفیذي لمؤسسة البترول الكویتیة رئیس اللجنة العلیا للمؤتمر ھاشم سید ھاشم والرئیس التنفیذي للشركة الكویتیة للاستكشافات البترولیة الخارجیة وشركة البترول الكویتیة العالمیة رئیس اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الشیخ نواف سعود الصباح ورئیس جمعیة مھندسي البترول العالمیة سامي النعیم كلمات بھذه المناسبة.

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