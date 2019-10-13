تونس.. النهضة تهنئ قيس سعيد بفوزه بالرئاسة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

هنأت حركة النهضة التونسية، الأحد، المرشح المستقل قيس سعيد، بفوزه بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أمام منافسه نبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس"، وفق تقديرات أوّلية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للحركة اطلعت عليه الخليج 365، نشرته عبر موقعها الالكتروني، إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.

ودعت النهضة أنصارها لـ"الالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة"، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة.

وسبق أن أعلنت الحركة الإسلامية دعمها لـ"سعيد"، وذلك إثر فوز الأخير بالجولة الأولى للاقتراع.

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أعلن التليفزيون الرسمي في تونس فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.