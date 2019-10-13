قيس سعيد رئيسا لتونس

تونس/ الخليج 365

أعلن التليفزيون الرسمي في تونس فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.