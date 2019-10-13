نبع السلام.. مآذن "تل أبيض" المحررة تصدح بالتكبير

شانلي أورفة/ الخليج 365
صدحت مآذن مدينة "تل أبيض" السورية بالتكبير والصلوات ابتهاجًا بدخول قوات عملية "نبع السلام" وتحريرها من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".
وعاش سكان المدنية سعادة عارمة مع دخول قوات الجيش التركي والجيش الوطني السوري لتخلصهم من الإرهابيين الذي عانوا منهم لسنوات.
ورصدت كاميرا الخليج 365 مظاهر الفرح لدى السكان في مركز المدينة الواقعة مقابل قضاء "أقجة قلعة" بولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا.
أصوات الأذان والصوات التي صدحت بها مآذن "تل أبيض"، سُمعت حتى من "أقجة قلعة".
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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