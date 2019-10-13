"خلاوي القرآن" بالسودان تدعو بالنصر للجيش التركي

الخرطوم /محمود حجاج / الاناضول

توجه طلاب "خلاوي القرآن" بالسودان بالدعاء بالنصر للجيش التركي في عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

ورصدت عدسة الخليج 365، الأحد، أكثر من 400 طالب من خلاوي القرآن والمنظمات الطلابية في السودان وهم يتوجهون بالدعاء بالنصر للجيش التركي في عمليته العسكرية شمال شرقيث سوريا.

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كما قام طلاب مدارس الثانوية في مؤسسة "عزيز محمود هداي" بالسودان بالدعاء بالنصر للجيش التركي، وقراءة سورة الفتح من القرآن الكريم.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.