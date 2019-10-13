استقالة رئيس منظمة مغربية إثر تصريحات بشأن الجزائر

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

استقال صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (غير حكومية)، بعد ساعات من انتقادات حادة وجهتها الخارجية المغربية لتصريحات "أشاد" فيها بالحراك الشعبي في الجزائر.

وتأتي الاستقالة بعد يوم واحد فقط، على تصريحات مزوار التي قال فيها إن "ما نراه اليوم في الجزائر من احتجاجات سلمية يبعث على الأمل، عكس ما يعتقد الكثير".

جاء ذلك في كلمة له بأعمال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي، الذي عقد في مراكش، وسط البلاد.

وأضاف مزوار أن الجزائر "لن تعود إلى الوراء، لذلك يجب على السلطة العسكرية قبول مشاركتها السلطة"، وأكد على أن "حل الإشكالية الجزائرية هو دفع السلطة إلى قبول تشارك السلطة".

وشجبت وزارة الخارجية المغربية تصريحات مزوار، ووصفتها بـ"بالتصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور" بالتعليق على الوضع الداخلي بالجزائر.

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وأضافت الوزارة، أن تصريحات مزوار أثارت "تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيتها ودوافعها الحقيقية".

وأكد المصدر ذاته، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار".

وجددت الخارجية المغربية التأكيد على أن موقف البلاد "الواضح والثابت" بالتمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر.

يذكر أن الحكومة المغربية التزمت بشكل صارم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ورفض وزراؤها في العديد من المرات التعليق على ما تعيشه الجزائر من احتجاجات شعبية منذ أشهر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.