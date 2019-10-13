وكالة أمرود لسبر الآراء: فوز ساحق لقيس سعيّد في رئاسيات تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أظهر استطلاع أجرته وكالة سبر آراء تونسية، الأحد، فوز المرشح المستقل قيس سعيد، بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بحصوله على 72.53 بالمئة من أصوات الناخبين.

جاء ذلك في نتائج لسبر الآراء عند الخروج من الصندوق أصدرتها وكالة "امرود" المحلية الخاصة.

ووفق المصدر نفسه، حصل نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" على 27.47 بالمئة من الأصوات.

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وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7.074.566 ناخبا، منهم 386.053 بالخارج، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، الأحد.

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا ذات توقيت استثنائي (10-16 بالتوقيت المحلي / 9-15 بالتوقيت العالمي)، لأسباب أمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.