فوز قيس سعيّد برئاسة تونس

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية بتونس متقدماً بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال، نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي مساء الأحد.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، فقد نال سعيد 76.9% من الأصوات، في حين حاز القروي على 23.1% من الأصوات.

كما ذكر استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة “ايمرود كنسيلتنغ” حصول سعيّد على 72.5% من الأصوات وحصول القروي على 27.5% من الأصوات.