تعرف على نصائح مالك "ميكروسوفت" لرواد الأعمال

الأحد 13 أكتوبر 2019 بيل غيتس الخليج 365 ـ متابعات أكد بيل غيتس صاحب شركة ميكروسوفت، ثاني أغنى رجل في العالم أن الفشل هو عدم القدرة على تحقيق حلمك في هذه الحياة، ولكنه سيكون بداية النجاح لمن أكمل طريقه، فالفشل هو دائماً بداية تحقيق النجاح، وفق {بلومبيرغ}

وبناءً على تجربته نصح بيل غيتس رواد الأعمال بالتوقف عن ترديد 10 جمل لأنها تبعدهم عن تحقيق أحلامهم: 1 - سأبدأ غداً 2 - ليس خطئي 3 - لا أستطيع فعل ذلك Advertisements 4 - الحياة ليست عادلة 5 - لا أملك الوقت 6 - هذا أمر مستحيل 7 - حظي «تعيس» 8 - منافسي شخص محظوظ 9 - أشعر بالتعب 10 - أنا غير موهوب

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