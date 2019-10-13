مقتل 17 جنديا تركيا وإصابة 7 آخرين الليلة الماضية

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "غالبية الجنود قتلوا بعمليات قنص خلال الاشتباكات التي جرت قرب مدينة راس العين (غرب محافظة الحسكة)".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".